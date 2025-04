PF indicia ex-assessor de Moraes por vazamento de mensagens

A Polícia Federal (PF) indiciou o perito Eduardo Tagliaferro pelo vazamento de conversas de servidores dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A PF imputa a Tagliaferro o crime de violação de sigilo funcional com dano à administração pública. Ele foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

O advogado Eduardo Kuntz, que representa o perito, reiterou que ele não foi o responsável por repassar as conversas. "Meu cliente reitera, categoricamente, que não foi responsável pelo suposto vazamento. Esperamos que a Procuradoria-Geral da República possa verificar a fragilidade da investigação e não acolha as ilações contidas no relatório policial", disse Kuntz.