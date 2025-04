Fachin rejeita anulação de atos da Lava Jato contra Palocci

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu divergência ontem no julgamento do recurso contra a decisão que anulou todos os atos da Lava Jato contra Antonio Palocci, ex-ministro de governos de Lula e Dilma Rousseff (ambos do PT). O magistrado rejeita a derrubada e afirma não ser possível descontinuar todos os atos judiciais contra Palocci de forma automática em decorrência das anulações anteriores.