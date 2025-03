Biografia de Leonel Brizola será lançada nesta quinta-feira (13) em Porto Alegre

O livro “No Fio da História, a vida de Leonel Brizola”, escrito pelo jornalista Cleber Dioni Tentardini, será lançado nesta quinta-feira (13) no Parangolé Bar, em Porto Alegre, a partir das 17h30. A obra é resultado de vinte anos de pesquisas, entrevistas e reportagens e conta a vida de uma das personalidades políticas mais famosas do Rio Grande do Sul, que foi governador do Estado, prefeito da Capital, deputado estadual e federal e fundador do Partido Democrático Trabalhista (PDT).



“Quem se propõe a escrever a biografia de um personagem importante da história do Brasil, e que seja realmente honesta com os leitores, tem que estar preparado para desconstruir mitos, mexer nos pontos sensíveis, às vezes são vespeiros, mas é o preço de um trabalho sério, porque senão, vai ser mais um livro a jogar confetes, apenas”, disse Tentardini sobre o livro.



Para compor a obra, Tentardini a entrevistou os irmãos do político e a sobrinha, criada como sua irmã. Também encontrou outros familiares, colegas e professores das séries iniciais, amigos de infância - todos já falecidos. Localizou ainda uma senhora que acompanhou Brizola de trem, aos 14 anos, do Interior para a capital gaúcha, e que recentemente foi quem trouxe a público, pela primeira vez, parte da história da mais nova e única filha viva do ex-governador, de acordo com o teste de DNA positivo, mas cuja paternidade não foi reconhecida pela Justiça.



O livro conta com diversas curiosidades, vitórias, derrotas, decepções, amores, fúrias, perseguições, reconciliações, conchavos, e dezenas de fotos, charges e reproduções de jornais, inclusive um achado inédito, guardado em cofre: a histórica metralhadora com que o governador gaúcho se movimentava no Palácio Piratini durante o Movimento da Legalidade, acontecimento político que marcou o Brasil após a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961.



Lançamento

Livro: No Fio da História, a vida de Leonel Brizola;

Autor: Cleber Dioni Tentardini;

Data: 13/03/2025;

Horário: Das 17h30 às 20h;

Local: Parangolé Bar (Rua Gal. Lima e Silva, 240. Cidade Baixa, Porto Alegre).