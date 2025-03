Morre Brizolinha, um dos fundadores do PDT junto de Leonel Brizola

Faleceu na noite desta terça-feira (11), aos 70 anos, José Antonio Brizola, conhecido como Brizolinha, um dos fundadores do PDT junto do ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola. Brizolinha sofria de diabetes e, após uma série de complicações na saúde, uma infecção que decorreu em pneumonia foi determinante para a morte.



Além de ter fundado o partido, ele foi presidente do Diretório Metropolitano do partido, candidato a vereador em Porto Alegre, assessor da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do RS e colaborador da Secretaria de Esporte da Capital. Brizolinha deixa o filho, Lucas Brizola, que atualmente é suplente de vereador pelo PDT em Porto Alegre. O parentesco dele com Leonel Brizola era que os avós eram primos.

• LEIA TAMBÉM: Vereadores de Porto Alegre aprovam contratação emergencial de enfermeiros e técnicos para o HPS



Nas redes sociais, a executiva estadual do partido e personalidades do PDT lamentaram o falecimento do ex-correligionário. “Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade a seus familiares, amigos e companheiros de caminhada. Que seu legado continue a inspirar aqueles que seguem na luta por um Rio Grande mais justo e democrático”, escreveu em seu perfil oficial o diretório do PDT-RS.



Candidata à prefeitura de Porto Alegre em 2024, Juliana Brizola (PDT) também prestou suas condolências pela morte de Brizolinha: “Um amigo leal, um companheiro de muitas jornadas, que deixa um vazio imenso em todos que tiveram a honra de conviver com ele”.



O cerimonial e as homenagens de despedida de Brizolinha ocorrem nesta quarta-feira (12) das 11h às 17h, na Capela Histórica Crematório Metropolitano, Avenida Professor Oscar Pereira, 584, bairro Azenha, em Porto Alegre.