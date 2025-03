Vereadores de Porto Alegre aprovam contratação emergencial de enfermeiros e técnicos para o HPS

A Câmara de Porto Alegre aprovou ontem, com 22 votos favoráveis, cinco contrários e seis abstenções, a contratação emergencial de seis enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), projeto enviado pelo Executivo municipal. O contrato firmado com os profissionais da saúde terá duração de seis meses, podendo ser renovado por mais um período de mesma duração.

Para o vereador Idenir Cecchim (MDB), líder da base na Câmara, o projeto é necessário, visto que o HPS precisa de trabalhadores e "não há como fazer um novo concurso". Segundo o parlamentar, os concursados que ainda estão com a seleção válida serão chamados para assumirem os postos.

A líder do PT na casa, vereadora Natasha Ferreira (PT), concorda que o projeto é importante. No entanto, ela destaca que o partido defende a convocação dos selecionados pelo concurso público e, portanto, a bancada se absteve da votação. "Tem uma lista de pessoas concursadas, então faz mais sentido chamar essas pessoas e priorizá-las", coloca ela. A parlamentar lembra que a oposição colocou duas emendas no projeto, uma que faria a lei aprovada vigorar apenas após o chamamento dos concursados e outra que garante cotas em concursos públicos para pessoas negras, LGBT e pessoas de baixa renda. As duas foram rejeitadas no plenário.

Os vereadores também aprovaram uma emenda que garante a contratação de mais quatro enfermeiros e vinte técnicos de enfermagem, que devem atuar no Pronto-Atendimento Cruzeiro do Sul. A emenda ainda poderá ser vetada pelo Executivo.