CPI da Pousada Garoa realiza primeira reunião na Câmara de Porto Alegre

A primeira reunião da CPI da Pousada Garoa ocorreu nesta segunda-feira (10). No encontro, foram escolhidos o vice-presidente, cargo que ficou com o vereador Rafael Fleck (MDB), e o relator do comitê, que será o vereador Marcos Felipi (Cidadania).

O presidente da comissão, vereador Pedro Ruas (PSOL), trouxe um esboço de plano de trabalho com nomes que deverão ser chamados para depor na CPI, como o ex-secretário do Desenvolvimento Social, Léo Voigt. Contudo, ficou definido que os gestores da comissão elaborarão o planejamento de ação da CPI conjuntamente, em reunião na próxima quinta-feira (13).



No próximo encontro da comissão, Voigt será ouvido pelos parlamentares e serão solicitados o inquérito policial do caso e as imagens das câmeras de segurança da data da tragédia.