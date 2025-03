Vereadora protocola projeto para reforçar proteção a vítimas de violência

Nesta sexta-feira (7), a vereadora Natasha Ferreira (PT) protocolou o projeto Guardiã Maria da Penha, que tem como objetivo fortalecer a proteção de mulheres em situação de violência. A iniciativa garante acompanhamento especializado das vítimas por meio da Guarda Municipal.

A ação existe há dez anos na cidade de São Paulo, proposta pelo ex-prefeito do município, Fernando Haddad, obtendo bons resultados. Desde que foi implantado, o programa já atendeu 84 mulheres, realizando 6.575 visitas a lares da capital paulista. Em 2024, o Rio Grande do Sul registrou 72 casos de feminicídios, o que reforça a necessidade de ampliar mecanismos de proteção e acompanhamento das vítimas. O projeto também enfatiza a importância da formação contínua de agentes públicos para lidar com as especificidades da violência de gênero.



Segundo a vereadora, a proposição surge como uma resposta à crescente demanda por políticas públicas eficazes na proteção das mulheres. “O Guardiã Maria da Penha é um passo fundamental para garantir que mulheres vítimas de violência não se sintam desamparadas”, destacou Natasha.