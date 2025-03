Sebastião Melo tem reunião com Haddad adiada em Brasília

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), viajou a Brasília para se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), junto de outros gestores municipais da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O encontro marcado para esta terça-feira (11), no entanto, foi adiado para o dia 19 de março, após o petista ser convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a comparecer à inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex no município de Betim, em Minas Gerais.

Com a ausência de Haddad, o ministro designou o secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, para receber os prefeitos e tratar da composição de uma chapa para concorrer ao comando do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). De acordo com Melo, ele ainda cumpriu agenda junto ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o convidou para compor a chapa junto ao prefeito da Capital.



“Fui visitar o governador Ibaneis, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, para convidá-lo (a compor chapa), porque neste comitê federativo ele tem um assento duplo, como governador do Distrito Federal, mas Brasília tem um assento também como município. Ele aceitou o convite para estar conosco na Frente Nacional de Prefeitos”, disse Melo em áudio enviado à reportagem.



Além destes compromissos relacionados à reforma tributária, o prefeito da Capital também participou de reuniões para tratar de assuntos relacionados à habitação, como os programas federais Compra Assistida e Minha Casa, Minha Vida.