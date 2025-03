Melo anuncia chefe do Gabinete do Prefeito e mantém diretor-geral do DMLU

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira (5) a jornalista Carolina Seeger como Chefe de Gabinete do Prefeito, que está substituindo André Coronel, recentemente transferido para o comando da Secretaria Geral de Governo, e a manutenção de Carlos Alberto Hundertmarker como como diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Carolina, que é jornalista com 20 anos de experiência no setor público, coordenou a Comunicação do Gabinete do Prefeito na gestão passada e está substituindo André Coronel, que assumiu a recém-criada Secretaria-Geral de Governo. Já Hundertmarker é diretor-geral do DMLU desde o ano passado, tendo também atuado anteriormente, de 2022 a 2024, como supervisor financeiro da autarquia. Além destes, a prefeitura anunciou quatro novos secretários-adjuntos; confira a lista:



• Jonas Machado – Servidor cedido pelo Governo do Estado e secretário municipal adjunto da Fazenda na gestão passada, o administrador - com extensa experiência profissional no setor privado e na área pública - assume agora como adjunto da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG). Ele será responsável pela gestão dos financiamentos.



• Bruno Caldas – Economista, professor da PUC-RS e servidor cedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Caldas permanece na SMPG e dividirá a função de adjunto com Jonas. Desde o primeiro mandato de Melo como prefeito, Bruno acumula passagens como secretário adjunto nas pastas da Fazenda e da Transparência e Controladoria.



• Jorge Murgas – Ex-secretário adjunto de Parcerias, o advogado Jorge Luis Rodrigues Murgas foi nomeado adjunto na Secretaria Municipal de Educação (Smed). Ele conta com 15 anos de atuação na área pública, onde passou por órgãos das administrações municipal e estadual.



• Fábio Bandeira Machado – Vai assumir como adjunto da Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Com passagens pelas esferas federal e estadual, o advogado possui trajetória de 15 anos na prefeitura, onde passou por oito estruturas municipais, sendo a mais recente no Departamento Municipal de Habitação (Demhab), desde 2023.