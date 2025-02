Marcelo Moraes assume comando da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados

O deputado federal pelo Rio Grande do Sul Marcelo Moraes (PL) assumiu nesta terça-feira (25) o comando da bancada gaúcha na Câmara federal para o ano vigente. Ele substituiu Dionilso Marcon (PT), que liderou os parlamentares do Estado ao longo de 2024. Em publicação nas redes sociais, Moraes destacou que trabalhará para rever os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) e para fortalecer a agricultura gaúcha, que vem sofrendo com estiagem em 2025. O subcoordenador da bancada neste ano será o deputado Pompeo de Mattos (PDT). Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Moraes (@depmarcelo.moraes) Já Marcon, que entrega o posto a Moraes, apresentou um balanço da sua gestão à frente da bancada gaúcha. O parlamentar ressaltou os trabalhos diante dos desafios enfrentados após as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, e destacou as indicações feitas aos governos federal e estadual para medidas extraordinárias de socorro ao RS. “Apesar da gravidade do desafio que nos atravessou no ano de 2024, encerramos nossos trabalhos a frente da coordenação da bancada com satisfação por ter conseguido contribuir com as demandas que nos foram apresentadas, bem como executar aquilo que nos propusemos, que era levar o Congresso para mais perto do povo gaucho”, declarou o deputado.