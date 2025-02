Assembleia de Verão da Famurs é encerrada em Xangri-Lá

De Xangri-Lá

Evento que reuniu prefeitos, vices e secretários de municípios de todo o Rio Grande do Sul, a Assembleia de Verão 2025, da Famurs, encerrou nesta sexta-feira (21). O encontro realizado na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Xangri-Lá, teve ao longo de dois dias palestras, painéis e debates sobre assuntos de interesse dos municípios gaúchos.

“A Assembleia fecha com chave de ouro. Participação massiva dos municípios,e realmente a gente está muito feliz que conseguiu reunir os prefeitos, apresentar os desafios que temos, mas também as inúmeras portas que os prefeitos podem buscar como o governo do Estado, o governo federal, os órgãos de fiscalização. E também debatemos muito a questão da resiliência para enfrentar as chuvas, os temporais”, disse o presidente da Famurs, Marcelo Arruda, na cerimônia de encerramento da Assembleia de Verão 2025.