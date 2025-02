Começa último dia da Assembleia de Verão da Famurs em Xangri-Lá

De Xangri-Lá

Iniciou por volta das 9h desta sexta-feira (21) a programação do último dia da Assembleia de Verão 2025, da Famurs , na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Xangri-Lá. A cerimônia de encerramento do evento está marcada para as 11h30, com possibilidade de atrasar.