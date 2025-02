Assembleia de Verão 2025 da Famurs é aberta oficialmente

A edição de 2025 da Assembleia de Verão da Famurs foi aberta oficialmente nesta quinta-feira (20), em cerimônia na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá. O evento, que é realizado anualmente pela entidade municipalista, reúne gestores municipais de todo o Rio Grande do Sul e se estende até a sexta-feira (21).“O objetivo ao longo dessa Assembleia de Verão é realmente a gente poder se encontrar. São mais de 311 prefeitos e prefeitas que foram eleitos para um primeiro mandato e 186 que foram reeleitos, e todos estão aqui unidos para debater os grandes desafios do municipalismo”, declarou na abertura o presidente da Famurs e ex-prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.Também discursaram na inauguração do evento o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Pepe Vargas (PT), o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, além de outras autoridades.