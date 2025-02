Assembleia de Verão da Famurs inicia preparativos para receber líderes municipais

Iniciou nesta quarta-feira (19) a Assembleia de Verão 2025, evento da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) que reunirá prefeitos, vices, secretários, técnicos e servidores na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá. A abertura oficial será nesta quinta (20), a partir das 8h, e o encontro se estende até a manhã de sexta-feira (21). Nesta quarta, inicia o credenciamento dos participantes, das 18h às 20h.A edição deste ano tem como tema “Juntos para reconstruir, somando forças para superar”, e o evento terá uma série de painéis com palestrantes que irão abordar temas como a reconstrução do Rio Grande do Sul e outros assuntos da pauta municipalista.