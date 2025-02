Famurs promove Assembleia de Verão a partir desta quarta (19) em Xangri-Lá

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) promove, a partir desta quarta-feira (19), a Assembleia de Verão 2025, na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá. A edição deste ano tem como tema “Juntos para reconstruir, somando forças para superar”, e se estende até a sexta-feira (21).



Gestores municipais do Rio Grande do Sul irão se reunir no evento realizado no Litoral Norte para tratar de pautas do movimento municipalista. A programação começa oficialmente na quinta-feira (20), às 8h, com o início da Feira dos Expositores, um espaço que contará com mais de 40 empresas de diversas áreas voltadas ao setor público.

Após, às 9h, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, apresentará um painel para abordar o andamento de pautas da CNM. Na sequência ocorre o ato de abertura da Assembleia de Verão 2025.



Durante a tarde de quinta a programação terá um painel sobre regularização fundiária, a apresentação do Projeto Terra, e, depois, representantes da Caixa falarão sobre habitação, o programa Minha Casa, Minha Vida e financiamentos para prefeituras. Por volta das 15h serão abordadas oportunidades em transformações enérgicas e, após, o tema será o novo Marco Legal do Saneamento Básico.



Já na sexta-feira, último dia do evento, a manhã inicia com um painel sobre o plano de desenvolvimento do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo e da Invest RS, a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Às 9h45, a Famurs lançará a ferramenta Oportuniza Municípios, que auxiliará no fomento e busca de oportunidades para os municípios gaúchos.



Após, pelas 10h, o tema abordado no painel será a da responsabilidade dos municípios com a prevenção, diminuindo custos no cuidado da saúde. Também pela manhã haverá o lançamento do Selo Destaque Solidário e, na sequência, um painel irá tratar da diabete tipo 1 e seu monitoramento pelo sistema Freestyle Libre.



A programação da Assembleia de Verão encerra com discussões sobre a reforma tributária. O painel abordará como se dará a nova arrecadação municipal; o planejamento para os próximos cinco anos; e os cuidados que os municípios devem ter para não perder arrecadação.

Confira a programação







19 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA



18h -20h - CREDENCIAMENTO



A PARTIR DAS 19h30 - CONFRATERNIZAÇÃO DA PLANALTO EXCLUSIVA PARA PREFEITOS





20 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA



08h: ABERTURA DA FEIRA DOS EXPOSITORES E CREDENCIAMENTO







09h - 10h: MOVIMENTO MUNICIPALISTA E PREVIDÊNCIAS





10h - 12h: ATO DE ABERTURA





12h - 13h30min: INTERVALO PARA ALMOÇO





13h30min - 14h: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETO TERRA



14h - 15h: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: HABITAÇÃO / MINHA CASA MINHA VIDA / OGU / FINISA / FINANCIAMENTOS PREFEITURAS





15h - 15h20min: MISSÃO ÁSIA E TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICAS - OPORTUNIDADE PARA MUNICÍPIOS





15h20min - 15h40min: NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO



- PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS





15h40min - 16h: TCE – EXEMPLOS DO QUE NÃO FAZER NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA







16h - 17h: DEFESA CIVIL FEDERAL E ESTADUAL



- RESILIÊNCIA E EXEMPLOS ESTRUTURAIS PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS MUNICÍPIOS



- CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO S2ID, O QUE PODE SER SOLICITADO









17h - 17h50min: IRRIGAÇÃO - PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO - FINANCIEMENTOS - SUSAF - PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA







17h50min: ENCERRAMENTO







18h30min - 20h: SUNSET DO TURISMO







20h30min: JANTAR DOS PREFEITOS











21 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA







09h - 45h: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CEDE E DA INVEST RS



- IMPLANTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL



- PLANO DE DESENVOLVIMENTO







9h45min - 10h: LANÇAMENTO OPORTUNIZA MUNICÍPIOS







10h - 10h20min: A RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS COM A PREVENÇÃO, DIMINUINDO CUSTOS NO CUIDADO DA SAÚDE







10h20min - 10h35min: SELO DESTAQUE SOLIDÁRIO





10h35min- 10h50min: TRATAMENTO DIABETE TIPO 1 - INFÂNCIA/CRIANÇA - MONITORAMENTO PELO SISTEMA FREESTYLE LIBRE







10h50min - 11h30min: REFORMA TRIBUTÁRIA



- COMO IRÁ SER A NOVA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL



- PLANEJAMENTO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS



- CUIDADOS QUE OS MUNICÍPIOS DEVEM TER PARA NÃO PERDER ARRECADAÇÃO





11h30min: ENCERRAMENTO