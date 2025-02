Cpers organiza protesto em dia de votação de reajuste do magistério do RS

Enquanto os deputados estaduais gaúchos estarão votando, nesta terça-feira (18), uma proposta de reajuste de 6,27% no piso do magistério do Rio Grande do Sul, trabalhadores de educação do Estado realizarão um protesto em frente ao Palácio Piratini. A manifestação é organizada pelo Cpers Sindicato e pela Frente dos Servidores Públicos (FSP-RS). Conforme as entidades, o protesto buscará exigir do governo Eduardo Leite (PSDB) diversas pautas, como o pagamento integral do piso para aposentados com ou sem paridade. A proposta de reajuste enviada pelo Piratini não contempla aqueles que não têm paridade. Os manifestantes também vão protestar por valorização salarial de funcionários de escola, o pagamento do Adicional de Penosidade e a realização de um concurso público na área. Além disso, irão exigir soluções para o colapso do IPE Saúde, a reestruturação de escolas e a nomeação dos aprovados no último concurso. A organização da manifestação tem início às 9h.