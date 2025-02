Prefeito silencia e Câmara promulga escola sem partido em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo (MDB) optou por silenciar sobre o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que prevê o “escola sem partido” no município de Porto Alegre. Assim, decorrido o prazo para a sanção ou o veto do Executivo, a matéria retornou ao Legislativo e foi promulgada pela presidente do Parlamento, vereadora Comandante Nádia (PL), nesta quarta-feira (05).

Aprovado pelos vereadores no dia 11 de dezembro, ele prevê a proibição a funcionários, responsáveis e professores de escolas públicas da Capital de emitirem "opiniões de cunho pessoal que possam induzir ou angariar simpatia a determinada corrente político-partidária-ideológica".

A proposição é de autoria do ex-vereador Valter Nagelstein (PL), tendo sido protocolada em 2016 e aprovada em 2019. À época, no entanto, não pôde ser sancionada e nem promulgada após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anular a votação exigindo a realização prévia de uma audiência pública para discutir o tema. Ele retornou à pauta com a vereadora Fernanda Barth (PL), que cumpriu a determinação judicial e a tornou apta para uma nova votação em plenário.

O projeto foi marcado por intensas discussões e polêmicas. Afinal, enquanto seus apoiadores o denominam “escola sem partido”, os opositores lhe deram a alcunha de “lei da mordaça”, alegando que é uma interferência na liberdade de cátedra dos docentes.

"A nossa Constituição já assegura que a educação respeite o pluralismo de ideias, a liberdade de aprender e de ensinar, conquistas da luta democrática já garantidas em lei", reclamou o vereador Giovani Culau (PCdoB) à época. Graduado em licenciatura, Jonas Reis (PT) opinou de maneira semelhante: "liberdade de pensamento não é concessão do Estado, é direito fundamental do indivíduo. Já disseram os juristas e eu repito, o indivíduo vale muito. Respeitem os indivíduos, respeitem a liberdade, respeitem o povo".

Barth e seus aliados, ao contrário, defendem que não há um impasse em relação à liberdade de expressão. "Não é só sobre partidos políticos, é sobre o direito de crianças da primeira à quinta série de terem respeitado seu direito de ter educação de qualidade sem doutrinação política-ideológica-partidária. Nosso projeto proíbe de certa forma a doutrinação não importa de que espectro venha, se de esquerda, centro ou direita", defendeu à reportagem.