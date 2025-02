Assembleia Legislativa retomará votações no dia 18 de fevereiro

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul retornou do recesso parlamentar nesta terça-feira (04). A sessão foi a primeira a ser comandada pelo novo presidente da casa, deputado Pepe Vargas (PT). Entretanto, em reunião de líderes realizada pela manhã, os legisladores optaram por não entrar na ordem do dia ao longo da tarde, postergando a votação de projetos.

LEIA TAMBÉM: Sustentabilidade norteará mandato de Pepe Vargas na presidência da Assembleia Legislativa



Embora os deputados estaduais se reúnam três vezes por semana — às terças, quartas e quintas-feiras — é apenas na primeira sessão da semana que são realizadas votações. No próximo encontro parlamentar em que a casa poderia entrar na ordem do dia, em 11 de fevereiro, o governador Eduardo Leite (PSDB) comparecerá no Plenário para deixar sua mensagem aos parlamentares, adiando novamente a apreciação de matérias.

Na mesma data, uma nova reunião de líderes deverá determinar o que entrará para a ordem do dia na primeira sessão de votações. A depender do acordo entre os parlamentares, um dos projetos que poderá iniciar sua tramitação é o de reajuste de 6,27% no piso do magistério estadual, o qual deverá ser protocolado em regime de urgência ainda nesta terça-feira (04). O índice é o mesmo adotado pelo Ministério da Educação no reajuste do piso nacional.