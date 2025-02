Eleição e posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa acontecem nesta segunda-feira

A eleição e posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS), nesta segunda-feira (3), marcam a retomada das atividades parlamentares após o recesso. A cerimônia ocorre em sessão solene e, pelo acordo pluripartidário, o deputado Pepe Vargas (PT) é quem assumirá a presidência da Casa.



Na primeira semana de fevereiro ainda voltam a ocorrer as sessões ordinárias. Em duas delas, haverá Grande Expediente. Os temas serão o trabalho dos órgãos de Segurança Pública que auxiliaram no combate às enchentes no RS em 2024 e a emergência climática.

Confira a programação de posse:

A partir das 13h, na sala da Presidência, o presidente da Casa, deputado Adolfo Brito (PP), e o futuro presidente da ALRS, deputado Pepe Vargas (PT), recepcionarão as autoridades que acompanharão a sessão solene de eleição e posse da Mesa Diretora 2025/2026.



Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, ocorre sessão solene para eleição e posse da Mesa Diretora 2025/2026.



Após a sessão solene, o novo presidente da Casa, deputado Pepe Vargas (PT), concederá entrevista coletiva à imprensa no Salão Júlio de Castilhos. Após, receberá cumprimentos no Vestíbulo Nobre.