Pepe Vargas (PT) assume presidência da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) tomará posse como presidente da Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira (03). O cargo é revezado anualmente entre as maiores bancadas do Parlamento, de acordo com um rodízio estabelecido mediante acordo interpartidário. Ao longo da atual legislatura, a presidência já foi ocupada por Vilmar Zanchin (MDB) e Adolfo Brito (PP). Em 2026, o comando da casa ficará com Sergio Peres (Republicanos).

O último ato da gestão de Adolfo Brito à frente do parlamento gaúcho foi a realização de um evento na sexta-feira passada (24) para a apresentação dos resultados de seu projeto RS Sustentável - Cada Gota Conta. Focada em irrigação, piscicultura e reservação de água, a iniciativa busca combater a estiagem no Estado.

Em viagens pelo interior do Rio Grande do Sul, o progressista realizou reuniões comunitárias e elaborou um documento reunindo uma série de propostas para combater a estiagem e que foi entregue a representantes do Piratini. Entre elas, estão atualizações de conceitos jurídicos no Código Ambiental do Estado e do mapa hidrológico do Rio Grande do Sul, assim como flexibilizações para a construção de açudes e barragens.

O sistema de rodízio entre os partidos com as maiores bancadas foi estabelecido na Assembleia Legislativa há mais de 15 anos. Até então, o MDB, o PP, o PDT e o extinto PTB acumulavam o maior número de cadeiras. No entanto, com o crescimento do PT, foi observada a necessidade de realizar acordos pela presidência. A federação que inclui a sigla e o PCdoB forma a maior bancada do Parlamento atualmente, com 12 parlamentares.

Foi em 2009 que Ivan Pavan (PT) e Giovani Cherini (ex-PDT, hoje no PL) decidiram fazer uma gestão compartilhada da casa por dois anos, decisão que foi apoiada pelos presidentes estaduais das siglas na época. Desde então, o sistema foi mantido, sendo realizado o revezamento entre as bancadas. Até o momento, o MDB, o PP e o PT presidiram a Assembleia quatro vezes, o PDT três e o extinto PTB uma. Em 2026, o Republicanos receberá o comando do Legislativo pela primeira vez.