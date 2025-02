Lideranças do MDB se reúnem para celebrar os 95 anos de Pedro Simon no Litoral

As principais lideranças do MDB se reuniram na praia de Arroio Teixeira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, para celebrar os 95 anos de Pedro Simon, considerado guru do partido. Entre os 350 presentes no restaurante Kaza Garden, estavam o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, os ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto, além de José Fogaça, Cezar Schirmer, Odacir Klein, Luis Roberto Ponte e outros. O atual vice-governador, Gabriel Souza, enviou um vídeo explicando sua ausência, já que está nos Estados Unidos.

No restaurante, uma mesa comprida foi reservada para a família, visivelmente orgulhosa do integrante quase centenário, e outra para as autoridades políticas. Os demais convidados ficaram espalhados pelo empreendimento. Com o clima bom, a cerimônia foi realizada ao ar livre, com vista para a Estrada do Mar, viabilizada durante o governo de Simon à frente do Estado.

A festa de Pedro Simon foi realizada no Kaza Garden Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Simon chegou de cadeira de rodas ao jantar e ouviu uma série de depoimentos. A maioria deles ressaltava sua integridade durante a vida pública e seu papel de referência aos demais. “O Sebastião (Melo) é tua cria”, lembrou Sartori.

Melo, aliás, reconheceu o fato logo na chegada do evento. “Aqui tem filhos do Simon, netos, bisnetos, e eu sou um deles. Sempre aprendi com o Simon que a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum”, disse, acompanhado da primeira-dama da Capital, Valéria Leopoldino.

Tanto o presidente estadual do MDB, Vilmar Zanchin, quanto o nacional, Baleia Rossi, prestaram suas homenagens a Simon. Zanchin era quem comandava o microfone da festa. “Ao longo de todos os mandatos que exerceu, deu muito orgulho a todos que confiaram seu voto a ele. Portanto, é uma homenagem merecida”, afirmou, ressaltando a participação de lideranças do interior e de militantes também.

Políticos conhecidos dos gaúchos participaram do aniversário Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Rossi enviou um vídeo. Ele não pode vir ao Rio Grande do Sul devido à eleição para presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília. “Você trabalhou tanto pelo Brasil, é exemplo de ética e de empatia com a população”, destacou Rossi em sua gravação.

Simon ouviu todos os depoimentos calado, muitas vezes de olhos fechados e dando tapas em sua bengala. Na hora que tomou o microfone, surpreendeu por sua lucidez e força na voz. No discurso, de cerca de 20 minutos, lembrou os tempos de violência no Brasil na ditadura militar e a redemocratização. Citou a trajetória do MDB e pediu que seus aliados continuem firmes no propósito do partido.

Ele ainda fez críticas às últimas eleições presidenciais, referindo-se à polarização entre Lula e Bolsonaro. “Espero que não tenhamos mais o drama de dois anos atrás, quando tínhamos que escolher entre um que não passa nem no psicoteste para carteira de motorista e no que era ladrão”, comparou. “Temos que continuar até o fim”, pediu.