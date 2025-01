Eduardo Leite assina nomeação de novos servidores para a Polícia Penal

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou na noite desta quarta-feira (29), por meio do X, antigo Twitter, que acaba de assinar a nomeação para fortalecimento do sistema prisional gaúcho.

De acordo com a publicação, foram nomeados 504 novos servidores para a Polícia Penal: 435 agentes penitenciários e 69 agentes administrativos. "Estamos viabilizando o maior reforço no quadro da Susepe dos últimos governos", afirmou Leite.

Segundo o governador, estão sendo realizados investimentos robustos por parte do governo do Estado nas estruturas e unidades do sistema prisional. "Com mais servidores, garantimos melhorias na gestão das casas prisionais e condições adequadas para que cumpram seu papel", expôs.

Os servidores nomeados foram aprovados em concurso de 2022, mas, até então, ainda não haviam sido chamados para exercer suas funções.



