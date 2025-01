Governo federal investiu R$ 81,4 bilhões para reconstrução do RS, diz Rui Costa

O governo federal aplicou R$ 81,4 bilhões, entre valores de Medidas Provisórias e financiamentos, para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as cheias que devastaram o Estado em maio de 2024. Os números foram apresentados nesta terça-feira (28) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), em uma apresentação de balanço das ações federais que contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB), de secretários estaduais e representantes de prefeituras gaúchas.



O total dos recursos é divido entre Medidas Provisórias - R$ 60,9 bilhões autorizados, R$ 56,8 bilhões empenhados e R$ 49 bilhões pagos – e financiamentos, de R$ 32,4 bilhões, oriundos de programas como Pronampe Solidário, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além de créditos liberados, fundos garantidores e suspensões de pagamentos de contratos para atingidos pelas enchentes.

Sobre os investimentos, Rui Costa afirmou: “Não existe nada, absolutamente nada parecido na história do País feito em termos de volume, na presença do governo federal; e registra-se: com rapidez e em um intervalo de tempo tão curto”.O ministro destacou a, como a alta na arrecadação do ICMS após quedas registradas nos meses de maio e junho de 2024, que representaram, inclusive, um, conforme mostrou reportagem do. Rui Costa relacionou esta retomada do Estado com os investimentos do governo federal.Na apresentação do balanço, o ministro ainda detalhou as ações de assistência humanitária, destinação de equipamentos e pessoal e de apoio às famílias atingidas. Também presente no encontro estava a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que realizou breve apresentação dos movimentos da pasta frente à tragédia.