Ex-prefeito de Santa Maria atuará em gabinete de Eduardo Leite

O ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom (PSDB) recebeu na quarta-feira (22) a confirmação de que ocupará temporariamente um cargo junto ao gabinete do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Após dois mandatos, Pozzobom elegeu seu sucessor, Rodrigo Decimo (PSDB), e foi convidado a atuar no governo estadual. Entretanto, pediu tempo a Leite com o objetivo de se organizar para assumir o posto. Sua posição fixa junto ao Piratini ainda não foi definida.

"Estou muito feliz com o convite do nosso governador Eduardo Leite para trabalhar ao lado dele no Palácio Piratini. Estarei em contato com os prefeitos do nosso Estado, principalmente daquelas cidades afetadas pelas chuvas de maio de 2024, lutando por moradias dignas, como fizemos em Santa Maria", escreveu Pozzobom em uma publicação nas redes sociais em que anuncia a novidade, embora não mencione o cargo ocupado por ele.

Leite também abriu espaço para outra aliada, a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas (PSDB), nomeada como Secretária Executiva de Relações Institucionais ainda no final de 2024. Ela é aliada de longa data do governador, que também comandou o município do Sul do Estado entre 2013 e 2017, quando Paula era vice-prefeita.

Paula explica que assumiu a função para fazer uma interlocução do governo estadual com os municípios e as regiões do Rio Grande do Sul, aproximando os entes. "A ideia é que a partir da experiência que eu tive que os prefeitos possam se sentir mais à vontade e que a gente tenha um canal de comunicação diretamente aberto entre o gabinete do governador e essas pautas municipais. Isso tem me dado a possibilidade de conhecer muito o governo e suas pautas, tanto internas quanto estratégicas. Está sendo muito interessante", avalia.