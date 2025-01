Vereadores aprovam reforma administrativa proposta por Sebastião Melo

O segundo mandato de Sebastião Melo (MDB) inicia com novidades na administração. Afinal, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, em sessão extraordinária, nesta quinta-feira (23) uma reforma administrativa que altera as secretarias de governo. O placar foi de 12 votos da oposição contrários à mudança e 23 favoráveis. Com isso, foram criadas duas secretarias: a de Assistência Social, que absorverá as responsabilidades da extinta Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), e a Secretaria-Geral de Governo, que funcionará nos moldes de uma casa civil. Nesta última, será alocado o atual chefe de gabinete de Melo, André Coronel, e com ela ficarão as áreas de inovação, Gabinete da Causa Animal e Defesa Civil. Além disso, foi extinta a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. As suas ações serão todas de competência do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), comandado por André Machado. A mudança gerou críticas da oposição que acusaram o governo de não dar importância à pauta de moradia.