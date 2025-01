Câmara de Porto Alegre aprova extinção da Fasc

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quinta-feira (23) a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). O projeto, protocolado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) no início do ano, foi suspenso até a realização de uma audiência pública para sua discussão. Com o cumprimento do trâmite, pôde ser apreciado em sessão extraordinária do Legislativo. A matéria tramitou com tranquilidade, recebendo 12 abstenções da oposição e 23 votos favoráveis.



Com o fim do órgão, suas competências serão transferidas à Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz parte do projeto de reforma administrativa que deverá ser votado ainda nesta sessão. Até então, a Fasc era ligada à pasta de Desenvolvimento Social.

