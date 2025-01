Prefeitura de Porto Alegre apresenta nova identidade visual

Uma nova identidade visual, semelhante à anterior, mas mais colorida, foi apresentada nas redes sociais da Prefeitura de Porto Alegre nesta quarta-feira (22). Para além da estética, também foi anunciado o novo slogan, que guiará a segunda gestão de Sebastião Melo (MDB) no Executivo: a gente trabalha, a vida melhora. A mudança na logo, entretanto, não foi abrupta. Optou-se por manter o brasão municipal em cinza e a mesma tipografia.

De acordo com o secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, a reestruturação levou em consideração os aprendizados obtidos na campanha eleitoral que reconduziu Melo à prefeitura e que foi coordenada por ele. Nela, a aposta foi em cores vibrantes e em um grande enfoque em apresentar o prefeito como um trabalhador. Também foram incorporados na nova identidade visual do Executivo elementos da campanha de cuidados com a cidade lançada por Melo em 2022.

"A gente agrega cor na expressão 'Alegre" da cidade justamente para trazer alegria para a marca, mais cor, mais vida" explica Prates. Segundo ele, o slogan se relaciona, também com a própria população de Porto Alegre. "O trabalho enobrece e é um valor relevante para o prefeito e para a administração municipal", complementa. O comunicador espera que a leveza trazida pela nova identidade também auxilie a recuperar a autoestima dos cidadãos da Capital após as perdas trazidas pela cheia do Guaíba em maio passado.