Governo Lula minimiza declaração de Trump sobre não precisar do Brasil

Donald Trump Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizaram as declarações do novo presidente americano,, que afirmou que os Estados Unidos não precisam do Brasil.

A leitura é que a fala já reflete a visão de mundo de Donald Trump, que ele vem manifestando ao longo dos anos. O governo brasileiro, então, pretende adotar um comportamento mais prudente e sereno, esperando o desenrolar dos fatos para então discutir eventuais mudanças de rumo e discurso.

A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, afirmou que cada passo será analisado e que o lado brasileiro dará prioridade para trabalhar as convergências entre os dois países.

"Ele (Trump) pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos EUA. Vamos analisar cada passo do governo, mas como somos um povo com fé na vida, vamos procurar apoiar e trabalhar não as divergências, mas as convergências, que são muitas", respondeu, ao ser questionada por jornalistas durante anúncio da presidência da COP30, no Palácio do Planalto.

A Presidência da República foi procurada, mas não comentou a declaração de Donald Trump até a publicação desta reportagem. A fala de Donald Trump aconteceu horas após a sua posse, durante entrevista a jornalistas. O novo chefe da Casa Branca disse na segunda-feira (20) que seu país "não precisa" do Brasil e da América Latina.

"Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles, e o mundo todo precisa de nós", disse Trump durante cerimônia em que assinou decretos em seu primeiro dia do novo mandato.

O republicano deu a declaração ao responder pergunta da Globonews, que perguntou se Trump pretendia reagir à proposta de paz para a Guerra da Ucrânia elaborada pela China e pelo Brasil. O americano disse desconhecer a iniciativa.

"Acho ótimo, estou pronto para discutir (propostas de paz). O Brasil está envolvido nisso? Não sabia. Você é brasileira?", perguntou Trump à repórter Raquel Krähenbühl, da Globonews. Em seguida, a jornalista questionou o presidente sobre a relação com o Brasil e a América Latina. "É ótima. Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles."

Antes da declaração de Trump, o presidente Lula havia afirmado que não quer briga com os Estados Unidos e que desejava que o republicano realizasse uma "'gestão profícua". "Da nossa parte, não queremos briga nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, a encrenca", afirmou Lula.