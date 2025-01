Novos secretários adjuntos são anunciados pela prefeitura de Porto Alegre

Na tarde desta sexta-feira (17), a prefeitura anunciou três novos secretários adjuntos. O governo já havia confirmado os nomes para o cargo em outras onze pastas, como a Secretaria da Educação, Mobilidade Urbana, Esporte e Serviços Urbanos.

Na Secretaria Municipal de Governança, entrará Cíntia Rockenbach (Podemos), que foi adjunta do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade até o ano passado. Na Transparência e Controladoria, será nomeado o advogado e delegado de Polícia aposentado Fernando Edison Soares (Podemos). Rafael de Oliveira (PSDB), comissário da Polícia e ex-titular, assumirá como adjunto da Secretaria de Segurança.



Até o momento, a gestão totaliza 14 adjuntos confirmados pelo prefeito Sebastião Melo. Entre os titulares, já estão empossados 26 secretários e diretores das 31 estruturas previstas para a atual administração. Com o novo anúncio, o Podemos se junta ao PSD e ao MDB, todos com o comando do segundo escalão de duas pastas. O PSDB, que ainda não havia recebido nenhuma indicação, se iguala ao PL, Novo, Republicanos, PP e Cidadania, que controlam adjuntamente uma secretaria cada.