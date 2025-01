Deputados bolsonaristas fazem caravana aos EUA para posse de Trump

Um grupo de ao menos 20 deputados federais deve participar da posse de Donald Trump na próxima semana, nos Estados Unidos. O principal organizador dessa delegação de parlamentares é o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e atual secretário de relações institucionais e relações internacionais do partido.

Eduardo mantém relação com aliados de Trump e esteve nos Estados Unidos para acompanhar a eleição, em novembro. Ele inclusive participou de um jantar na casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.



Segundo lista que circula entre parlamentares da oposição, 20 deputados dos partidos PL, Novo, Podemos e Republicanos vão participar de eventos vinculados à posse do republicano. Parlamentares dizem, no entanto, que esse número ainda não está fechado e que mais deputados demonstraram interesse em viajar aos Estados Unidos.



Na lista da comitiva, estão Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Gustavo Gayer (PL-GO), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Bia Kicis (PL-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS), Giovani Cherini (PL-RS), Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Messias Donato (Republicanos-ES).



Passarinho diz que cada deputado "está vindo [aos Estados Unidos] por conta própria". Ele afirma que está em Nova York para um evento e que, por isso, resolveu acompanhar a cerimônia. "Sábado sigo para lá. Nada formal. Já estando nos Estados Unidos, é um momento único", disse.



No site da Câmara, até esta quinta (16), não havia registro de nenhuma despesa de parlamentares com viagens aos Estados Unidos neste mês.



O deputado Mário Heringer (PDT-MG), atual secretário de Relações Internacionais da Casa, disse à Folha que 14 deputados informaram ao órgão que participarão de cerimônias vinculadas à posse de Trump e que todos viajarão "sem ônus para a Câmara".



Segundo um deputado que está na comitiva, o cronograma dos parlamentares prevê um brunch organizado por um conselheiro de Trump "que é amigo do Eduardo" na manhã do domingo (19) -ele não informou o nome do organizador.



À tarde, no mesmo dia, os parlamentares participarão de um comício com apoiadores do republicano e, no dia seguinte, acompanharão a cerimônia. Além disso, os deputados também foram convidados para um baile para celebrar a eleição do republicano na noite de segunda.



A deputada Bia Kicis diz que os EUA são o "farol da democracia no Ocidente" e que a posse de Trump será um "dia histórico". "Queremos também estar presentes nesse dia histórico na retomada da luta pela liberdade, de combate à censura e de respeito aos valores das famílias e dos indivíduos", diz ela.



Bolsonaro, no entanto, não viajará para participar do evento. Nesta quinta-feira (16), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido do ex-presidente para ir aos Estados Unidos assistir à posse.



O passaporte de Bolsonaro está retido em decorrência das investigações das quais ele é alvo, incluindo a que trata da suspeita de envolvimento numa trama de golpe de Estado em 2022.



Moraes citou risco de fuga em sua justificativa, além de afirmar que não foi juntado aos autos nenhum documento que comprovasse o convite realizado pelo presidente eleito dos EUA a Bolsonaro.



A negativa do ministro foi criticada duramente por parlamentares da oposição. Giovani Cherini diz que essa decisão é "política e não jurídica". "A justificativa é uma só: perseguição política. Bolsonaro esteve na posse do [Javier] Milei, na Argentina, e não fugiu. Ele não tem nenhuma intenção de fugir do Brasil", diz.

Cabo Gilberto Silva afirma que se trata de "mais uma arbitrariedade e perseguição clara por parte do regime Lula-Supremo" e que, se Bolsonaro quisesse fugir, "já teria saído do país há muito tempo".



O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que será líder da bancada do PL na Câmara neste ano, afirma que a decisão de Moraes "expõe o país ao ridículo". "É lamentável. Isso é um demérito ao Brasil de um tamanho incalculável, até porque existem relações bilaterais, comerciais. A decisão é péssima para o país", diz.



O próprio Bolsonaro comentou a decisão do ministro e disse que a sua esposa, Michelle Bolsonaro, irá para a posse. Ele afirmou que apesar da negativa em liberar o passaporte, ainda cabe recurso.



VEJA A LISTA DE DEPUTADOS QUE ESTÃO PREVISTOS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS



• Adilson Barroso (PL-SP)

• Bia Kicis (PL-DF)

• Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

• Capitão Alden (PL-BA)

• Carla Zambelli (PL-SP)

• Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

• Coronel Fernanda (PL-MT)

• Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

• Giovani Cherini (PL-RS)

• Gustavo Gayer (PL-GO)

• Joaquim Passarinho (PL-PA)

• Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

• Marcel van Hattem (Novo-RS)

• Marcos Pollon (PL-MS)

• Mauricio Marcon (Podemos-RS)

• Maurício do Vôlei (PL-MG)

• Messias Donato (Republicanos-ES)

• Sargento Gonçalves (PL-RN)

• Silvia Waiãpi (PL-AP)

• Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)