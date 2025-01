Adolfo Brito assume Governo do Rio Grande do Sul na próxima semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito (PP), assumirá como governador interino do Estado nos dias 14 e 15 de dezembro. O cargo será transmitindo pelo vice-governador, Gabriel Souza (MDB), que está substituindo o chefe do Executivo, Eduardo Leite (PSDB), desde o final de dezembro, quando o tucano iniciou suas férias. A prática é realizada tradicionalmente a cada ano.

Assim, a cerimônia de transição de cargo será realizada no Palácio Piratini na terça-feira (14) a partir das 9h30min. Antes, Souza oferecerá um café da manhã a Brito e outras lideranças do PP. Leite retorna ao governo estadual na manhã do dia 16, quando o presidente do Parlamento devolverá o cargo.

"Assumir interinamente o governo gaúcho é uma grande honra para mim, especialmente após um ano desafiador e de sintonia absoluta entre Legislativo e Executivo, que se traduziu em agilidade na execução de ações e políticas fundamentais para ajudar na recuperação do nosso Estado", considerou Brito.

Logo após assumir o cargo, Brito terá agendas com federações e cooperativas gaúchas. Nelas, deverá acompanhar o resultado dos debates sobre reservação de água, irrigação e psicultura, que foram anunciados como prioridades do parlamentar na presidência do Legislativo. As sugestões estão sendo compiladas em um documento oficial que será entregue até o final do mês ao Executivo como subsídio para a criação de uma legislação estadual com o objetivo de dar segurança jurídica aos produtores gaúchos que quiserem construir açudes e adotar sistemas de rega em suas propriedades rurais.



No dia 15, o presidente e um grupo de secretários estaduais farão um dia de interiorização do governo na região Centro-Serra. O acompanharão na viagem os secretários de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura, Educação, Reconstrução e Transportes, além do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Entre as entregas, estão previstas a liberação de recursos para a recuperação do bloco cirúrgico do hospital São João Evangelista, em Sobradinho, a licitação para a construção do ginásio esportivo da Escola Estadual Catarina Bridi, em Ibarama e a assinatura de um convênio de cerca de R$ 1 milhão para a aquisição de um mamógrafo ao Hospital Beneficente de Candelária. Outros temas que devem permear os encontros são a atualização sobre o andamento dos projetos de recuperação da região após as enchentes e das demandas de obras na ERS-400 no trecho entre Candelária e Sobradinho.