Prefeitura confirma mais dois nomes para o Secretariado de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo se reuniu com a vice-prefeita, Betina Worm, na manhã desta sexta-feira (3), e confirmaram mais dois nomes para compor o secretariado na gestão 2025/2028: Juliano Passini vai comandar a Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano e Tatiana Amaral Guerra para o Gabinete da Causa Animal. Eles irão tomar posse formal na próxima semana.

Melo protocola projetos de reforma administrativa e mudança no conselho do Dmae

Passini foi secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo e conta com 15 anos de experiência no setor público, tendo ocupado outros cargos no Legislativo (Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo) e Executivo (prefeituras de Novo Hamburgo e Ivoti), além de passagem pelo governo do Estado.Tatiana é médica veterinária desde 2008 com ampla experiência no setor no público de Estância Velha, no Vale do Sinos, na fiscalização do bem-estar animal e combate ao tráfico de animais silvestres. Ela também integra a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil – Rio Grande do Sul).