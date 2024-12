Comando do Gabinete da Causa Animal em Porto Alegre segue indefinido

Apesar do nome da veterinária Lisandra Ferreira Dornelles ter sido anunciado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na segunda-feira (23) como a futura gestora do Gabinete da Causa Animal da capital gaúcha, a confirmação da medida ainda não é tida como certa. A turbulência ocorreu após notícias terem sido divulgadas na mídia durante a semana que citam algumas postagens de Lisandra em suas redes sociais que sugeririam uma simpatia para pautas da esquerda, além da publicação de uma imagem do seu celular com o horário 13:13 em destaque, no dia das últimas eleições presidenciais vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse cenário teria gerado descontentamento entre alguns apoiadores de Melo. Questionada pela reportagem do Jornal do Comércio (JC) se a veterinária não deverá mais assumir o Gabinete da Causa Animal ou se a indicação continua confirmada e se havia um posicionamento a esse respeito, a assessoria de imprensa da prefeitura de Porto Alegre afirmou que não tinha informação oficial nesse sentido. Também acrescentou que se houver outros anúncios, serão comunicados publicamente.

O prefeito havia divulgado o nome de Lisandra para exercer a função no poder público municipal através da sua conta no X (antigo Twitter). Ela reproduziu a publicação de Melo no seu Instagram e escreveu embaixo: “a convite da médica veterinária e vice-prefeita Betina Worm, com muito orgulho integro a nova equipe da gestão municipal do prefeito Sebastião Melo, à frente do Gabinete da Causa Animal da Prefeitura de Porto Alegre”.

Lisandra acrescentou ainda que a “causa animal é de extrema importância para a manutenção da Saúde Única, pois faz parte de um dos três pilares que a compõem (saúde animal, humana e ambiental). Será um grande desafio e uma incrível oportunidade de mostrar mais uma vez a importância da Medicina Veterinária na saúde da população”. A reportagem do Jornal do Comércio tentou entrar em contato com Lisandra, entretanto não teve retorno.

O Gabinete da Causa Animal é um órgão subordinado ao gabinete do prefeito e tem como atribuições articular, implementar e gerenciar políticas públicas para cães e gatos. Entre seus objetivos estão a promoção da saúde, da proteção, da defesa e do bem-estar de cães e gatos no município. Cabe ainda ao Gabinete executar e controlar as políticas de adoção de caninos e felinos, coibir maus-tratos aos animais, além de promover a educação ambiental com ênfase ao respeito à vida animal, à guarda responsável e à adoção consciente.