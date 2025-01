Comandante Nádia é eleita presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre

Durante a posse dos 35 vereadores eleitos para a próxima legislatura em Porto Alegre, também foi votada a nova mesa diretora da Câmara Municipal. Organizada em acordo entre as bancadas, a lista é chefiada por Comandante Nádia (PL), que comandará o Legislativo em 2025. A parlamentar responde a um processo por abuso de poder político e econômico protocolado pelo colega de vereança Roberto Robaina (PSOL). Ele a acusa de ter participado a uma semana da eleição de 2024 de uma inauguração de obra pública, conduta vedada pelo Código Eleitoral. Nádia foi absolvida em primeira instância pelo juiz eleitoral, mas Robaina entrou com recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Apesar disso, a votação teve 23 votos favoráveis e 12 abstenções, a consagrando a próxima chefe do Legislativo. O acordo inclui, para os próximos anos, a eleição de representantes do MDB, PSDB e Republicanos. A lista da Mesa Diretora segue com os cargos de 1º e 2º vice-presidentes, ocupados, respectivamente, por Moisés Barboza (PSDB) e Marcio Bins Ely (PDT). Também inclui Tiago Albrecht (Novo) como primeiro secretário, Mariana Lescano (PP) como segunda secretária, Alexandre Bublitz (PT) como terceiro secretário e Atena Roveda (PSOL) como quarta secretária. Por acordo, a liderança da oposição, que nos últimos dois anos esteve com o PSOL, passará a Jonas Reis (PT). Enquanto isso, Idenir Cecchim (MDB) permanecerá mais um ano na liderança da base do governo do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB).