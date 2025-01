Usina do Gasômetro abre para solenidade de posse da reeleição de Sebastião Melo na prefeitura

A Usina do Gasômetro abre as suas portas, nesta quarta-feira, dia 1 de janeiro, às 18h, para o evento que dará posse ao prefeito reeleito, Sebastião Melo, e a vice, Betina Worm, para a gestão 2025/2028 à frente da Prefeitura de Porto Alegre. A atividade será apenas para convidados. Por outro lado, a assessoria de comunicação social da prefeitura, informa que a abertura da Usina do Gasômetro, neste momento, será apenas para o ato de posse e eventos como o Porto Verão Alegre. “Ainda faltam detalhes da reforma a serem feitos”, destaca o comunicado da prefeitura de Porto Alegre. De acordo com a secretária municipal da Cultura, interina, Liliana Cardoso, a abertura da Usina do Gasômetro irá significar muito para a identidade de Porto Alegre, considerado um dos mais representativos festivais multiculturais do País. “O Gasômetro voltará a ter sua imponência, revitalizar, devolvendo a cidade um dos espaços considerados mais icônicos, que respira e aspira cultura”, destacou. Liliana informa que as obras de revitalização da Usina do Gasômetro, incluindo a iluminação, somam R$ 23 milhões, incluindo a iluminação.Ato de posse terá transmissão ao vivo pela Internet Na oportunidade, os secretários municipais serão empossados. Mais cedo, às 15h, Melo e Betina, assim como os vereadores eleitos, tomam posse em solenidade realizada na Câmara Municipal (avenida Loureiro da Silva, 255). Haverá transmissão ao vivo pelo Youtube da prefeitura.O evento na Usina do Gasômetro tem duração prevista de cerca de duas horas. No ato, Melo assinará a ata de recondução ao cargo de prefeito. Já Betina Worm firmará o documento de assunção para a posição de vice-prefeita. Ambos farão pronunciamentos, assim como Ricardo Gomes, vice-prefeito na gestão 2021/2024, e André Coronel, anunciado como secretário-geral de Governo para a gestão 2025/2028, que falará em nome dos secretários municipais empossados no dia.