Com vereadores suplentes e manutenção de quadros, Melo anuncia secretários para 2025

Na véspera do fim de 2024, o prefeito reeleito em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ainda não completou a divulgação dos quadros que irão compor a gestão municipal a partir do próximo ano. Nesta segunda-feira (30), porém, anunciou três novos nomes que irão integrar o governo e a permanência de outros quatro quadros que atuam no executivo da Capital.



As novidades são Mônica Leal (PP), na Secretara de Transparência e Controladoria (SMTC), e Cassiá Carpes (Cidadania), para a pasta de Administração e Patrimônio (SMAP). Ambos são vereadores de Porto Alegre na legislatura 2021-2024 e concorreram à reeleição neste ano, alcançando votação serem suplentes no Parlamento. Além destes, o procurador da Capital Jhonny Prado assumirá a Procuradoria-Geral do Município (PGM).



Permanecem no governo Liliana Cardoso, na Cultura, Adão de Castro Júnior, na Mobilidade Urbana, Alexandre Aragon, na Segurança e Letícia Batistela no comando da Procempa.



A prefeitura ainda comunicou que a indicação de Lisandra Dornelles (PL) ao Gabinete da Causa Animal será revista. Até que haja a definição, a vice eleita Betina Worm (PL), que tem formação em medicina veterinária, comandará a pasta interinamente.



A nomeação de Lisandra passou por imbróglios, após um suposto descontentamento de aliados de Melo com publicações que a indicada ao Gabinete realizou nas redes sociais e que apontavam para a defesa de pautas progressistas. Entre as postagens, se destacou uma realizada em 30 de dezembro de 2022, data em que se concretizou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao executivo federal, com a hora “13:13”, em uma “corrente” no Instagram que dizia “Plano de fundo e tela de bloqueio para dar sorte nas eleições”.



Com os quadros anunciados nesta segunda, a próxima gestão de Porto Alegre conta com 22 indicações, sendo 16 para secretarias, Betina como interina para a Causa de Mais e outras cinco para órgãos municipais. Todos estes devem ser empossados em cerimônia na Usina do Gasômetro na quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, à exceção de André Coronel, indicado para nova pasta, a Geral de Governo, que precisa do aval da Câmara Municipal para ser criada. A tendência é que uma reforma administrativa seja encaminhada pelo Executivo ao Parlamento nos primeiros meses do ano.

Confira a lista de anunciados para compor o governo em 2025:

• secretário municipal de Educação (Smed) - Leonardo Pascoal



• diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) - Bruno Vanuzzi



• diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) - André Machado



• secretário de Governança - Cássio Trogildo



• secretário-geral de Governo (projeto de lei) - André Coronel



• secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) - Germano Bremm



• secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) - Rosani Alves Pereira



• secretário municipal de Serviços Urbanos (SMSURB) - Vitorino Baseggio



• secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) - Júlio César de Souza Gonçalves



• secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos - Cezar Schirmer



• secretário de Comunicação Social - Luiz Otávio Prates



• secretário municipal de Obras e Infraestrutura - André Flores



• secretário Municipal de Parcerias - Giuseppe Riesgo



• presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania - Matheus Xavier



• Gabinete da Causa Animal (GCA) - vice-prefeita Betina Worm (interinamente)



• diretora presidente da Procempa - Letícia Batistela



• secretária Municipal da Cultura - Liliana Cardoso



• secretário Municipal de Mobilidade - Adão de Castro Júnior



• secretário Municipal de Segurança - Alexandre Aragon



• procurador-geral do Município - Jhonny Prado



• secretária Municipal de Transparência e Controladoria - Mônica Leal



• secretário Municipal de Administração e Patrimônio - Cassiá Carpes