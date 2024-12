Escola Estadual Professora Leopolda Barnewitz será municipalizada em 2025

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) tem realizado a transição de governo com uma forte atuação do futuro titular da pasta, Leonardo Pascoal (PL), que participa junto ao atual dirigente, Maurício Cunha, nos bastidores e nas negociações há cerca de dois meses. Assim, o novo secretário, que será empossado no próximo dia 1º, costurou com a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, a municipalização da Escola Estadual Professora Leopolda Barnewitz, na Cidade Baixa.

LEIA TAMBÉM: Melo anuncia secretários de mais cinco pastas

Com a mudança, Porto Alegre passará a ter cem escolas municipais. O processo de transição do imóvel entre o Estado e o município, solicitado em fevereiro deste ano, deverá ser concluído já no início do ano letivo de 2025. Os estudantes matriculados na instituição, que atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, seguirão sendo atendidos pela escola, assim como novas vagas deverão ser ofertadas.

O prédio onde hoje funciona a escola é próprio do município e havia sido cedido ao Estado por um termo de adesão de uso, que deverá ser revogado. Assim, a gestão municipal assumirá as despesas com a manutenção, serviços e materiais do imóvel, bem como todos os custos do funcionamento. Com a troca de gestão, o governo estadual deverá entregar à Prefeitura também o mobiliário e os equipamentos instalados no local. O quadro de funcionários da escola será mantido.

Após a reunião realizada com a secretária Raquel Teixeira na sexta-feira passada (20), Pascoal considerou que a proposta tem sido aceita com grande receptividade. “Essa união de esforços vai garantir que já em 2025 possamos contar a Escola Leopolda na ampliação de oferta de vagas de 1º ano, além da abertura de vagas para a educação infantil, que possui alta demanda na região”, afirmou na ocasião.