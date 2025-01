Posse de Melo na Usina do Gasômetro terá apresentações culturais

A posse do prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e de sua vice, Betina Worm (PL), nesta quarta-feira (1º) ocorrerá na Usina do Gasômetro e contará com apresentações musicais. O evento tem início às 18h, com previsão de duas horas de duração. Mais cedo, às 15h, haverá outra solenidade com a presença dos eleitos ao Executivo, na Câmara Municipal. Na cerimônia na Usina, os secretários já anunciados para a próxima gestão também tomam posse. Até esta segunda-feira (30), 12 nomes do secretariado de Melo foram anunciados. Na ocasião, haverá pronunciamentos do prefeito, de Betina, do vice no governo 2021-2024, Ricardo Gomes (sem partido, ex-PL), e de André Coronel, destinado para comandar a pasta Geral de Governo e que discursará em nome dos outros quadros revelados. A posse também terá apresentações de Victor Hugo, que cantará ao lado da Banda Municipal de Porto Alegre, Liliana Cardoso, que recitará um poema de Jayme Caetano Braum, e Elton Saldanha, que interpretará o Hino Rio-Grandense.