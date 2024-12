Abertas as inscrições para a Conferência Municipal do Meio Ambiente

Com o tema "Emergência climática: o desafio da transformação ecológica", a 7ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre será realizada nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025. O evento, que está com inscrições abertas, será realizado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital (Smamus), localizada no número 55 da rua Luiz Voelcker, no bairro Três Figueiras.

O encontro marca a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em Brasília. As discussões que acontecerão na Capital brasileira devem ter como base as etapas municipais e estaduais. Além de Porto Alegre, outras 29 cidades gaúchas deverão realizar encontros. A conferência do Rio Grande do Sul precisará ser realizada até o dia 15 de março.

As palestras e os debates, se darão em torno de cinco eixos temáticos: Mitigação; Adaptação e preparação para desastres; Justiça climática; Transformação ecológica; Governança e educação ambiental. Conforme informou a coluna Pensar a Cidade, o caso gaúcho, com a sequência de desastres climáticos ocorridos nos últimos anos, deverá estar no centro das pautas.