'Lula praticamente governou o RS', diz líder do PT na Assembleia sobre enchentes

Deputados estaduais do PT no Rio Grande do Sul apresentaram na manhã desta quinta-feira (26) um relatório sobre as ações realizadas pelo partido em 2024, com enfoque para a reconstrução do Estado após as enchentes que devastaram diversos municípios gaúchos em maio. Na opostunidade, o líder da sigla na Assembleia, Miguel Rossetto (PT), criticou a condução do governo Eduardo Leite (PSDB) frente à catástrofe e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "praticamente governou o RS". “Lula deslocou seu governo para o RS, investindo R$ 88 bilhões na reconstrução e R$ 17,5 bilhões em antecipação de benefícios e prorrogação de tributos. Lula praticamente governou o RS. Essa importância não pode ser minimizada porque se tornou uma referência em como tratar uma catástrofe”, disse o parlamentar.Acompanharam a apresentação do relatório a deputada Sofia Cavedon (PT) e o recém empossado Halley de Souza (PT), que substituiu o prefeito eleito em Bagé Luiz Fernando Mainardi (PT). O documento de 21 páginas apontou as medidas realizadas pelo governo federal de reconstrução do Rio Grande do Sul e os anúncios de recursos para proteção contra desastres no Estado, além das iniciativas promovidas pelos próprios parlamentares gaúchos.