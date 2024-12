Comissão Representativa da Câmara Municipal deverá ser definida em janeiro

A Câmara Municipal de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira (23) o recesso parlamentar. Assim, à exceção da posse da nova legislatura que acontece no dia 1º de janeiro, as atividades dos vereadores apenas retornarão no mês de fevereiro. Durante a solenidade de posse, também deverá ser eleita a Comissão Representativa do Parlamento.