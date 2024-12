Assembleia votará reestruturação da Agergs e outros projetos do governo do RS na terça

Após todos os projetos da primeira parte do pacote do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) serem aprovados no dia 10 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul terá sessões extraordinária e ordinária na terça-feira (17) para apreciar as demais propostas do conjunto. Estas serão as últimas matérias a serem votadas no Parlamento em 2024, pois o recesso dos deputados inicia no próximo dia 23. Na pauta, constam 13 matérias, sendo dez do pacote do governo, duas de parlamentares e uma da Defensoria Pública. As votações iniciam às 10h de terça, em extraordinária, e seguem às 14h, na última sessão ordinária do ano.