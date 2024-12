Deputados aprovam reajuste de 5,35% a servidores da Assembleia, TJ, MP, Defensoria e TCE-RS

Os deputados estaduais gaúchos aprovaram nesta terça-feira (10) os projetos de lei de reajuste salarial em 5,35% dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público (MP), do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Defensoria Pública do Estado (DPE) e da Assembleia Legislativa do RS. As cinco matérias foram acatadas, com apenas o deputado Felipe Camozzato (Novo) registrando votos contrários às propostas.Os aumentos salariais são superiores à última previsão do IPCA brasileiro para 2024, em 4,82%, conforme o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (9). Os reajustes passam a valer a partir de 1º de fevereiro de 2025, e se estendem para as funções gratificadas, aos aposentados e aos pensionistas. A aprovação da proposta ocorre uma semana após os parlamentares acatarem um projeto do Executivo gaúcho de reajuste de 5,25% do piso regional do Estado, estabelecido em R$ 1.656,52.