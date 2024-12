Prefeitura de Porto Alegre pede celeridade na liberação de recursos do fundo para obras contra cheias

Com agências

obras de proteção contra enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi considerada positiva, já que os recursos são indispensáveis para a reconstrução do Estado e a construção de um sistema de contenção de cheias na Região Metropolitana, evitando a ocorrência de novas tragédias da dimensão das cheias de maio deste ano. O governo federal publicou nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória (MP) 1.278 que autoriza a criação de um fundo de R$ 6,5 bilhões para.

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência e ex-ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta (PT), as obras de modernização e construção dos sistemas de contenção contra cheias terão gestão conjunta do governo do Estado e da União. Também está prevista também uma medida provisória abrindo crédito extraordinário até o fim deste ano.

Pimenta explica que o fundo tornará realidade o sistema de proteção da Região Metropolitana. As obras no Rio Jacuí já estão com Termo de Referência para contratação de projetos e obras elaborados e investimento de R$ 531 milhões. O termo de referência para contratação de projetos e obras no Arroio Feijó estão em elaboração e contam com investimento de R 2,5 bilhões. Os sistemas para os rios Sinos e Gravataí estão em fase de análise de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e devem ter os termos para projeto e obras concluídos ao longo de 2025. No sistema Taquari-Antas, a fase de projetos e estudos já está concluída e o plano de trabalho está para ser aprovado pelo governo federal.

O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, saudou a criação do fundo, mas diz que é preciso celeridade para que os recursos cheguem aos municípios. “A nossa expectativa é de ter assertividade efetivamente desses recursos chegarem no Rio Grande do Sul. Para nós em Porto Alegre, o impacto realmente foi gigantesco e a gente precisa trabalhar a pauta da prevenção, se adaptar a essa nova realidade que simplesmente tem sido cada vez mais recorrente”, afirma Bremm em alusão aos eventos climáticos extremos.

De acordo com o secretário, a prefeitura de Porto Alegre poderá pedir uma indenização pelos investimentos em obras de infraestrutura. “Estamos pleiteando junto ao Estado esse canal de interlocução, através desses recursos da União, para nos indenizar porque temos pressa. Estamos evoluídos em diversas contratações, então para que o município possa ser ressarcido de eventualmente por botar algum recurso na frente, reorganizar a sua prioridade, mas tendo o sistema de proteção, a prefeitura possa depois ser ressarcida com esses valores que eventualmente vão vir da União”, pondera Bremm.

Serão disponibilizados emergencialmente pelo Fundo R$ 523 milhões para a construção do sistema de contenção de cheias na Região Metropolitana. Na Capital, foram contratados até o momento quase R$ 23 milhões em projetos, com 47 obras em andamento, 57 projetos executivos contratados e 114 anteprojetos que estão sendo desenvolvidos. Entre as ações em andamento está a contratação da empresa Rhama Analysis, liderada pelo professor Carlos Eduardo Tucci, que fará um estudo para a ampliação do sistema de proteção contra cheias na Zona Sul da cidade.