Governo eleito de Canoas anuncia quatro secretários para compor a gestão em 2025

Até o momento, foram anunciados oito quadros que integrarão a próxima gestão do município. Além dos divulgados nesta quarta, o governo eleito indicou Daniel Leite para o Desenvolvimento Urbano, Édson Gandolfi para a Comunicação , Rossano Gonçalves para a secretaria de Governo, e Major Alberto Rocha para a Segurança.



Beth Colombo, que comandará a Educação, afirmou que se encarregará de resgatar mais de 6 mil alunos que não estão na rede municipal de ensino em 2024. A futura titular da pasta concorreu à prefeitura de Canoas neste ano, e alcançou 10,49% dos votos válidos no primeiro turno.



Na Habitação, Alexandre Duarte de Chaves disse que a prioridade será a construção de novas moradias, tendo em vista que muitas residências foram perdidas em razão das cheias que atingiram a cidade em maio. O próximo secretário é vereador do município, e foi reeleito para o cargo em 2024. Quatro nomes que irão compor o secretariado de Canoas a partir de 2025 foram divulgados nesta quarta-feira (11) pelo prefeito eleito, Airton Souza (PL). Os futuros secretários sãona Educação,na Habitação,na Assistência Social, e, que assume a Chefia de Gabinete do prefeito.Até o momento, foram anunciados oito quadros que integrarão a próxima gestão do município. Além dos divulgados nesta quarta, o governo eleito indicoupara a secretaria de Governo, epara a Segurança.Beth Colombo, que comandará a, afirmou que se encarregará de resgatar mais de 6 mil alunos que não estão na rede municipal de ensino em 2024. A futura titular da pasta concorreu à prefeitura de Canoas neste ano, e alcançou 10,49% dos votos válidos no primeiro turno.Na, Alexandre Duarte de Chaves disse que a prioridade será a construção de novas moradias, tendo em vista que muitas residências foram perdidas em razão das cheias que atingiram a cidade em maio. O próximo secretário é vereador do município, e foi reeleito para o cargo em 2024.

Quanto à Assistência Social, Márcio Freitas apontou como destaque a reconstrução de Canoas, justamente por conta dos prejuízos causados pela catástrofe climática. “Se antes já enfrentávamos uma grande vulnerabilidade social, agora, ela está intensificada após a enchente”, disse, que é vereador de Canoas desde 2017 e concorreu à prefeitura do município neste ano, quando obteve 6,93% dos votos válidos no primeiro turno.



Já Marcos Daniel, que é presidente do PP em Canoas, ressaltou a importância do diálogo para chefiar o Gabinete do prefeito Airton Souza. “Ser o elo entre o prefeito e as diversas áreas da gestão municipal exige interlocução e transparência”, afirmou.