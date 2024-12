Governo eleito de Canoas deve prorrogar desconto do IPTU para fim de janeiro

O governo eleito de Canoas, a ser comandado por Airton Souza (PL) a partir do ano que vem, pretende prorrogar o prazo do desconto nos pagamentos do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) de 2 de janeiro para o dia 31 do mesmo mês. Conforme interlocutores da próxima gestão, a medida será encaminhada à Câmara de Vereadores do município nos primeiros dias de 2025. Os descontos podem chegar a 15%, sendo 10% pela antecipação e mais 5% para quem não possui débitos com o município nos últimos dois anos; ou de 2,5% de desconto para quem não possui débitos no último ano. Já os prazos do parcelamento permanecem os mesmos, em oito parcelas, que iniciam em fevereiro e finalizam em setembro, com vencimento no dia 10 de cada mês. De acordo com o governo eleito, o objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos canoenses, principalmente os atingidos pela enchente.