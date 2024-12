Secretaria de Transparência utilizará IA para atendimentos do 156

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria de Porto Alegre (SMTC) anunciou nesta segunda-feira (09) o Plano de Transparência Pública para o próximo mandato do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB). Entre as novidades, estará a integração de uma ferramenta que une automação e Inteligência Artificial (IA) para atender às demandas veiculadas pelo WhatsApp do número 156. Assim, poderão ser sanadas dúvidas de forma automática tanto por mensagem escrita quanto em áudio, funcionando como uma “assistente virtual”.

LEIA TAMBÉM: Emendas impositivas terão maior transparência em Porto Alegre

A nova ferramenta deverá ser disponibilizada ao público já no próximo ano, a partir do mês de março. Ela deverá ser alimentada a partir de documentos oficiais do governo, ao contrário de outras inteligências artificiais, que funcionam de maneira generativa. A escolha tem como motivo a confiabilidade das informações ofertadas pelo sistema. Deverão ser inseridos no rol de dados, além de serviços gerais, aqueles disponibilizados pelo Portal da Transparência.

A lista completa do alto escalão do próximo governo Melo deverá ser anunciada ao longo da próxima semana . Apesar disso, o atual mandatário da pasta, Gustavo Ferenci, acredita que o uso de tecnologias deverá ser mantido pela pasta. “A ideia é mostrar que existe uma estrutura de transparência e combate à corrupção que é maior do que qualquer gestor”, explicou à reportagem. O comando da secretaria a partir de 2025 ainda não está definido.. Apesar disso, o atual mandatário da pasta, Gustavo Ferenci, acredita que o uso de tecnologias deverá ser mantido pela pasta. “A ideia é mostrar que existe uma estrutura de transparência e combate à corrupção que é maior do que qualquer gestor”, explicou à reportagem.

Outra meta da SMTC para a próxima gestão é a de ampliar a fiscalização de contratos, em especial os que ultrapassam R$ 5 milhões, e da utilização do dinheiro público. Conforme anunciado por Ferenci, ao longo dos últimos quatro anos foram identificadas inconformidades na ordem de R$ 150 milhões no uso das verbas municipais. De acordo com o secretário, isso não significa que o montante foi “roubado” e, sim, que houve alguma irregularidade. Para combater isso, além de um “pente fino” nos contratos, também serão realizadas visitas in loco pelas equipes de auditoria do município.

Por fim, a secretaria espera ampliar sua classificação no Índice de Transparência da Controladoria Geral da União (CGU), dividido em diferentes níveis, que vão do prata (entre 75% e 84% de transparência) ao diamante (acima de 95% de transparência). Na última avaliação da CGU, o Portal de Transparência Pública de Porto Alegre foi avaliado em 75,17%, se enquadrando na categoria prata. A meta para o próximo ano é ampliar o índice para mais de 85%, esperando alcançar o nível ouro e, no ano seguinte, já atingir o diamante.

LEIA TAMBÉM: Currículos do alto escalão do governo Melo deverão ser publicizados na próxima semana

“A nossa meta é atingir 100% dos critérios essenciais (de transparência). Quando a gente começou era menos de 70%. Por que a gente colocou 100%? Porque se é entendimento da Controladoria Geral da União, a gente precisa cumprir. Qual é o problema disso? Existem alguns secretários, algumas forças internas, que não querem 100% de transparência dentro da Prefeitura de Porto Alegre. E a gente quer combater isso”, complementou Ferenci.