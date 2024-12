Exercício de fechamento das comportas será feito anualmente

Em uma sessão acelerada na votação de projetos, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (04) um projeto que prevê o exercício anual de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias da Capital. Agora, o texto final deverá passar pela sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB). A proposição, de autoria do vereador Cláudio Janta (Solidariedade), tem como base um projeto indicativo protocolado pela hoje deputada estadual Sofia Cavedon (PT) em 2017.

O exercício de fechamento das comportas tem caráter preventivo, buscando assegurar que o sistema anti-cheias esteja em condições plenas de funcionamento e identificar problemas operacionais. Ele deverá ser realizado a cada dia 3 de maio. A data foi definida via emenda da bancada do partido Novo por marcar o início da enchente que assolou Porto Alegre neste ano.

Deverão participar do fechamento das comportas, obrigatoriamente, representantes acadêmicos, como hidrólogos, e militares, além de membros do Executivo e do Legislativo municipais. Os governos estadual e federal poderão enviar representantes dos três poderes, mas sua presença é facultativa.