Bancada gaúcha define 11 emendas que receberão R$ 528 milhões em 2025

A bancada gaúcha na Câmara dos Deputados definiu em reunião nesta terça-feira (3) os investimentos de R$ 528 milhões do orçamento federal de 2025. A atividade foi conduzida pelo coordenador da bancada no parlamento, deputado Dionilso Marcon (PT).



As propostas aprovadas tratam dos setores da saúde, da agricultura, da segurança pública, da educação e da infraestrutura. Na saúde, os investimentos serão destinados a hospitais de média e alta complexidade e para a Santa Casa de Porto Alegre. Na agricultura, o aporte será para aquisição de maquinário agrícola. Já na segurança, serão investidos recursos para aquisição de viaturas. Quanto à educação, a destinação será para institutos federais.



Ainda há emendas que tratam sobre assistência social e rodovias. Haverá investimentos para a rodovia Transcampesina, a estrada Natalino Sarandi, a Ponte Nova Roma do Sul, a rodovia Transcitrus e a BR 285, na travessia urbana de Ijuí.



Conforme Marcon, todos os parlamentares gaúchos tiveram a oportunidade de se manifestar e votar para definir as prioridades para 2025. “A Bancada Gaúcha ouviu a sociedade, representada por entidades, prefeitos, consórcios, universidades, câmara de vereadores, a sociedade civil organizada, para então definir as 11 emendas estruturantes, para ajudar a sociedade gaúcha na área de saúde, educação, agricultura, segurança pública e infraestrutura”, disse o deputado.