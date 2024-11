Bolsonaro visitará o RS para participar da Fenasoja, em 6 de dezembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na Fenasoja, em Santa Rosa, no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira. A informação foi enviada em vídeo à reportagem por interlocutores do deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL). A feira inicia nesta sexta (29) e se estende até o dia 8 de dezembro, um domingo. Esta será a segunda vez que Bolsonaro comparece ao evento, tendo ido também em 2022, ainda como presidente. Além disso, é a terceira vez que o ex-chefe do Executivo federal vem ao Estado neste ano – participou de campanhas de correligionários nas eleições municipais em julho e setembro de 2024. A vinda de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul ocorre em meio a uma série de revelações, por parte da Polícia Federal, de que o ex-presidente estaria envolvido em uma tentativa de golpe Estado após perder as eleições presidenciais de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).